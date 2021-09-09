Хитровыбранные

Как получилось, что не самые знаменитые вузы РФ оказались в списке самых престижных учебных заведений мира.

Донской государственный технический университет. Фото: vk.com/donstu

В мире существует три рейтинга университетов, которые считаются авторитетными: Times Higher Education, QS (Quacquarelli Symonds) и Шанхайский.

На прошлой неделе внезапно выяснилось, что в первую тысячу вузов мира и в лучшие 15 российских вузов в рейтинге Times Higher Education входят Донской государственный технический университет, Питерский Политех, Горный университет, Московский государственный строительный университет, РЭУ им. Плеханова, РУДН, от которых никто не ждал побед в высшей научной лиге. Помимо них в тысяче лучших вузов мира находятся (в порядке ухудшения рейтинга) МГУ, МФТИ, ВШЭ, МИФИ, ИТМО, МИСиС, Томский госуниверситет, СПбГУ, Бауманка, Казанский университет, Новосибирский университет, заслуженно высокое место которых, наоборот, никого не удивляет.

Что произошло? Неужели технические вузы второго-третьего эшелона (Донской ГТУ, МГСУ) опередили классические университеты царской чеканки, которые формально выглядят в таблице Times хуже?

Ответ оказался смешнее. Телеграм-канал «Русский research» проанализировал данные публикационной активности вузов и, как кажется, многое расставил на свои места.

Именно указанные вузы распадаются на две хорошо очерченные группы: одна — с малым числом баллов за статьи и высоким числом баллов за цитируемость; другая — наоборот, с большим числом статей и более низкой цитируемостью. В первую группу вошли те самые «выскочки» — ДГТУ, МГСУ, Плехановка, Питерский Политех. Во вторую —

Вышка, МГУ, МИФИ, ИТМО. Их статьи оказались невостребованными? Нет, они просто не пользовались сервисами накрутки цитирований.

«Русский research» пересчитал рейтинг «Таймс» без учета сведений о цитируемости, и вот кто оказался наверху: МГУ, Физтех, МИФИ, Вышка, Томск, ИТМО, СПбГУ, Новосибирск, Бауманка — что совершенно логично, разумно и ожидаемо.

Как отметил вице-президент РАН Алексей Хохлов, накрутка цитирования — это услуга, часто предоставляемая «хищными» (то есть теми, кто зарабатывает в том числе на цитировании непонятно чего) изданиями, об опасности которых неоднократно заявляла РАН. Услуга предоставляется вместе с самой возможностью публикации «любого бреда за ваши деньги». Похоже, это предположение вполне объясняет происшедшее.

Мы уже указывали в публикации «Пиши, Емеля», что в тройку лидеров по «хищным публикациям» входят Казанский университет, Плехановка, питерский Горный. ДГТУ также был нами тогда замечен: 173 статьи в «хищниках» для небольшого университета — это не так уж мало.

Насколько интенсивно указанные университеты участвовали в покупке публикаций в «хищных» журналах — показано на графике, составленном по данным «Диссернета». В основном добротные университеты (странным образом — кроме МГУ) пользовались услугами «хищников» гораздо меньше, чем те, появление которых в топе рейтинга вызвало вопросы. (ВШЭ, Томский госуниверситет и Новосибирский университет отсутствуют на графике, потому что для удобства мы сделали вертикальный масштаб логарифмическим, а в указанных трех вузах публикации в «хищных» журналах не были выявлены.)

В свое время на имя руководства Минобрнауки поступила аналитическая справка из Российской академии наук, в которой говорилось, что труднее всего накрутить Шанхайский рейтинг, как учитывающий в значительной мере высшие научные достижения; в рейтинге QS большой вес имеют «социологические» данные, получаемые через массовое анкетирование преподавателей; наконец, министерству черным по белому написали, что рейтинг Times Higher Education наиболее непрозрачен и в нем существует огромная лазейка для манипуляций в виде крупной доли цитирований. Но минобровские наукометристы послушали Академию и сделали все по-своему. Гонка за формальными признаками продолжилась.

Я много за свою жизнь общался с чиновниками Минобрнауки и готов засвидетельствовать, что аргументы разума и здравого смысла доходят до них нелегко. Видимо, до них не доходит и та простая идея, что практически любой формальный наукометрический показатель, которого велено достичь, российский университетский бюрократ «хакнет» — к общему вреду для преподавателей, студентов и госбюджета. Выгоду от гонки за рейтингами получат лишь проходимцы из «хищных изданий» и те, кто за деньги предлагает статьи на вес и на квадратные метры.

Андрей Заякин, сооснователь «Диссернета», редактор data-отдела «Новой»

—