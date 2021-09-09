В сторону Земли с огромной скоростью несется странное космическое тело

Не так давно на расстоянии около 50 световых лет от нас обнаружен странный объект, с огромной скоростью несущийся в сторону Солнечной системы. Классифицировать его до сих пор не удалось. То ли это звезда, то ли планета, пока непонятно. Условно российские астрономы назвали данное тело Несчастным случаем.

Скорость его передвижения в Космосе составляет 222 километра в секунду. Этого достаточно, чтобы объект быстро прошел через Солнечную систему, практически не отклоняясь от своей траектории. Шансов, что он когда-либо возвратится, нет вовсе.

Но когда же данное тело приблизится к нам и угрожает и оно Земле? По словам ученых, причин для паники нет никаких. Да и лететь до нас Несчастному случаю еще не одну тысячу лет.