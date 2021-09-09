 

С 1 сентября на продавцов «пушкинских карт» возбудили более ста уголовных дел

09.09.2021, 12:51, Разное
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Более 100 уголовных дел против россиян и граждан стран СНГ было заведено с начала запуска федеральной программы «Пушкинская карта», сообщили в центральном аппарате МВД. 

С 1 сентября зафиксировано несколько тысяч случаев в разных регионах страны, когда злоумышленники продавали фальшивые «пушкинские карты», перепродавали настоящие по завышенной цене, а также давали ими взятки. В частности, в Одинцовском районе гражданин Узбекистана пытался совершить подкуп должностного лица в обмен на продление срока пребывания в РФ. 

В связи с участившимися случаями мошенничества МВД было вынуждено записать видеообращение к гражданам с просьбой быть бдительными при приобретении «пушкинских карт».

«Мошенники, зная о растущем в геометрической прогрессе интересе россиян к посещению музеев, галерей и театров, не преминули воспользоваться доверчивостью граждан и изготовили тысячи поддельных «пушкинских карт». Они распространяют их на рынках, в переходах метро, на остановках общественного транспорта и в нелегальном сегменте интернета. В связи с этим министерство внутренних дел призывает граждан быть бдительными и не покупать такие карты в неустановленных местах. Тем более, запрещена перепродажа как настоящих, так и фальшивых «пушкинских карт». Если такие факты будут выявлены, вас ожидает уголовное дело по статье 159 УК. РФ «Мошенничество». Наказывается штрафом в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет. Чтобы не попасть в руки мошенников МВД рекомендует покупать «пушкинские карты» исключительно через портал госуслуг», – заявила пресс-секретарь ведомства.

«Пушкинская карта»  — проект, позволяющий гражданам РФ в возрасте от 14 до 22 лет включительно посещать различные культурные мероприятия. Это могут быть походы на экскурсию, на концерт, в театр.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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