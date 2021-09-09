Когда солить капусту в сентябре 2021 года: какие дни идеально подходят

Еще издавна люди обратили внимание на то, что фазы Луны отражаются в той или иной степени на самых разных сферах жизни. Даже домашние хозяйки, занимаясь заготовками, выбирают не только способы засолки, но и учитывают дни лунного календаря, в которые лучше всего начинать работу. Мы вам расскажем, когда в сентябре лучше всего заняться засолкой капусты.

Как расположение Луны может повлиять на засолку капусты

Процесс заквашивания капусты сопровождается брожением, а насколько активными будут бактерии, зависит от того, в какой фазе находится Луна.

Когда Луна новая или полная, бактерии не проявляют активности, поэтому капуста в этот период почти не пускает сок. Из-за этого она не будет хрустеть, а получится мягкой и слишком кислой.

«Ущербная» Луна также не способствует активности бактерий, время просолки нашинкованных кочанов увеличивается, а хранится готовый продукт меньше обычного.

Астрологи считают, что лучшим периодом для начала засолки является растущая Луна. Капуста получится вкусная, хрустящая и будет хорошо храниться.

Благоприятные дни в сентябре 2021 года для засолки капусты

Наилучшим для заготовок будет период с 13-го по 16-е сентября. Закуска у вас получится не только вкусная, но и будет храниться всю зиму.

К хорошим результатам приведет также засолка капусты с 22-го по 26-е сентября. Правда, Луна в эти дни будет убывающей, поэтому бактерии, от которых зависит ферментация продукта, будут менее активными. Срок хранения у таких заготовок меньше, поэтому начинать есть капусту нужно сразу же, как только она просолится. Иначе она может закиснуть.

Есть в сентябре и нейтральные дни. Это период с 17-го по 20 сентября. Если вы займетесь засолкой капусты в это время, то ее качество буде зависеть только от вашего умения и выбранного рецепта.

На качество капусты влияют и знаки зодиака, под которыми проходит Луна. Оптимальными считаются созвездия Тельца, Льва, Овна и Стрельца. Неблагоприятными для засолки являются Дева, Рак и Рыбы. А день, когда Луна находится под Козерогом, наиболее подходящий.

Неблагоприятные дни в сентябре для засолки капусты

Если хозяйка выберет неправильное время для начала заготовок, то даже с самым удачным рецептом она не получит хорошего результата. Поэтому не следует начинать солить капусту в полнолуние и новолуние.

В текущем сентябре это будут 8-е и 21-е число.

Также желательно не начинать заготовки с 27-го по 30-е сентября, так как в итоге капуста может получиться не такой, как хотелось бы. Если же у вас не будет другого времени, кроме как в этот период, то выбирайте для засолки только проверенные рецепты.

Народные приметы, связанные с квашением капусты

Оказывается, приготовлением квашеной капусты хозяйки занимаются не только в соответствии с фазами Луны, но и в зависимости от народных примет.

Запрещается солить капусту 27 сентября, в праздник Воздвиженья Креста Господня.Идеальными для соления капусты являются понедельник, вторник и четверг, так называемые «мужские дни».Не рекомендуется начинать заниматься засолкой капусты в пятницу, так как продукт будет плохо храниться и испортится.Нельзя начинать солить капусту, когда Луна новая или полная, – она получится мягкая и невкусная.