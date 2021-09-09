Почему ночные приступы астмы особенно мучительны? Ученые нашли ответ



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По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире от бронхиальной астмы страдает не менее 339 миллионов человек. В своем исследовании ученые отметили, что порядка 75% пациентов с этим заболеванием жалуются на ухудшение симптомов в ночное время. Поскольку на приступы может влиять множество факторов, начиная с температуры воздуха и заканчивая удобством спального места, специалисты поставили перед собой цель оценить, насколько влияет на тяжесть приступов астмы циркадные ритмы — циклические колебания интенсивности различных биологических процессов в разное время суток

Чтобы отсечь другие возможные факторы, исследователи провели довольно суровый эксперимент, в котором поучаствовали 17 астматиков, их разделили на две группы. В первой группе добровольцы должны были бодрствовать в течение 38 часов в одном и том же положении при тусклом свете, с перерывами на перекусы каждые два часа.

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Затем ученые провели тест «принудительной десинхронизации», в ходе которого участники из второй группы прошли семь циклов бодрствования и сна по 28 часов при тусклом свете. Во время наблюдений специалисты отслеживали тяжесть приступов астмы и потребность в ингаляторе у всех участников.

Результаты обоих экспериментов показали, что «биологические часы» действительно влияют на функцию легких в течение суток. Ухудшения наступают примерно в 23 часа и достигают своего пика в 4 часа утра. На тяжесть приступов также влияли условия сна.

Ученые отметили, что им еще предстоит изучить механизм этой взаимосвязи, но предположили, что на симптомы астмы могут влиять циркадные вариации вегетативной нервной системы, выработка определенных гормонов в разное время суток, а также временные изменения в легочных тканях и клетках иммунной системы.