Глава Рыбинска на «Лексус» выехал на «встречку» и разнес ВАЗ

09.09.2021, 11:50, Новости

Теги: Выборы, Добряков, Единая Россия, Происшествия, Транспорт

Почти официально. 9 сентября в 8:45 в дер. Охотино Мышкинского района Ярославской области произошло ДТП с участием главы Рыбинска Дениса Добрякова.

Установлено, что глава, управляя личным автомобилем Lexus GX460 выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с а/м ВАЗ 2110, в котором помимо водителя находился пассажир.

Денис Добряков в результате ДТП не пострадал. Водитель ВАЗ 2110 получил перелом бедра (с раздроблением бедренной кости), пассажир – перелом ноги.

В настоящее время возбуждено дело об административном правонарушении. После уточнения степени тяжести вреда пострадавших лиц, будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Судя по фотографиям с места ДТП, глава Рыбинска в это время ехал на работу с дачи. В автомобиле он находился вместе с директором департамента ЖКХ Олесей Минеевой.

В соответствии со статьей 264 УК РФ,. нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, – наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Квалифицирующими признаками тяжести вреда, причиненного здоровью человека, в отношении тяжкого вреда являются: вред, опасный для жизни человека; потеря зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрата органом его функций; прерывание беременности; психическое расстройство; заболевание наркоманией либо токсикоманией; неизгладимое обезображивание лица; значительная стойкая утрата общей трудоспособности не менее чем на одну треть; полная утрата профессиональной трудоспособности.

В отношении средней тяжести вреда здоровью: длительное расстройство здоровья; значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее чем на одну треть.

В отношении легкого вреда здоровью: кратковременное расстройство здоровья; незначительная стойкая утрата общей трудоспособности.