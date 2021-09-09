 

Россиянам дали советы по подготовке к сезону простуд

09.09.2021, 12:32, Разное
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Перед началом холодного сезона, в который традиционно активизируется респираторно-вирусные инфекции, нужно обеспечить организм необходимыми веществами для защиты от болезней. Об этом россиянам напомнила врач-диетолог Анна Басова.

Басова считает, что в первую очередь следует пополнить запасы цинка и селена, которых обычно не хватает человеку. Остальные вещества нужно принимать в зависимости от индивидуальных потребностей организма. Чтобы их определить, необходимо сдать соответствующие анализы, сообщает телеканал “360”.



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