Россиянам дали советы по подготовке к сезону простуд

Перед началом холодного сезона, в который традиционно активизируется респираторно-вирусные инфекции, нужно обеспечить организм необходимыми веществами для защиты от болезней. Об этом россиянам напомнила врач-диетолог Анна Басова.

Басова считает, что в первую очередь следует пополнить запасы цинка и селена, которых обычно не хватает человеку. Остальные вещества нужно принимать в зависимости от индивидуальных потребностей организма. Чтобы их определить, необходимо сдать соответствующие анализы, сообщает телеканал “360”.