 

Рада увеличила на одну гривну сумму переводов без финмониторинга

09.09.2021, 12:16, Новости дня
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За проголосовали 255 народных депутатов, против – двое, не голосовали 42, воздержались 69.

“Реализация проекта закона позволит усовершенствовать правовое регулирование финансового мониторинга в части неприменения мер финансового мониторинга к переводу наличных денежных средств в пределах Украины в сумме, не превышающей 5 тыс. грн, и создаст комфортные условия как для отправителей наличных переводов, так и для банковских и финансовых учреждений, которые их технологически обеспечивают”, – отмечается в пояснительной записке.

Авторы подчеркнули, что украинцам неудобно переводить сумму до 4 999 грн, поэтому ее решили округлить до 5 тыс. грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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