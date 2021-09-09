 

“Какая безвкусица, все потяганное, несвежее. Это ужас!”, “Великая балерина в обносках”. Волочкова взбудоражила сеть своим внешним видом в суде

09.09.2021, 12:16, Новости дня
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Волочкова позировала одна, а также со своими адвокатами.

Для похода в суд она выбрала рваные джинсы, кроссовки и полушубок.

“Слушание по делу с Большим театром прошло. Закончилось очередным переносом на 13 октября. Мои адвокаты – на втором фото. Евгений Корчаго и Тимур Баязитов”, – написала она.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“Боже! Настя, где вы одеваетесь? Вкуса ноль, вещи неопрятные, затасканные! Поехала в суд, а по пути в секонд-хенд заехала прибарахлиться!” – прокомментировала подписчица olgamishina1960.

“Великая балерина в обносках”, – написала она же.

“А где шпагат возле суда?” – спросил alexa.edelbraun.

“Господи, да кто же так одевается? Какая безвкусица, все потяганное, несвежее. А стиль! Это ужас!” – написала donnaso13.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет.

Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, а в 2008-м супруги расстались. От этих отношений у балерины есть дочь Ариадна (2005).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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