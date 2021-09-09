“Какая безвкусица, все потяганное, несвежее. Это ужас!”, “Великая балерина в обносках”. Волочкова взбудоражила сеть своим внешним видом в суде
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Волочкова позировала одна, а также со своими адвокатами.
Для похода в суд она выбрала рваные джинсы, кроссовки и полушубок.
“Слушание по делу с Большим театром прошло. Закончилось очередным переносом на 13 октября. Мои адвокаты – на втором фото. Евгений Корчаго и Тимур Баязитов”, – написала она.
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“Боже! Настя, где вы одеваетесь? Вкуса ноль, вещи неопрятные, затасканные! Поехала в суд, а по пути в секонд-хенд заехала прибарахлиться!” – прокомментировала подписчица olgamishina1960.
“Великая балерина в обносках”, – написала она же.
“А где шпагат возле суда?” – спросил alexa.edelbraun.
“Господи, да кто же так одевается? Какая безвкусица, все потяганное, несвежее. А стиль! Это ужас!” – написала donnaso13.
Контекст:
20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет.
Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.
Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.
Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, а в 2008-м супруги расстались. От этих отношений у балерины есть дочь Ариадна (2005).
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