Звезда фильмов ужасов Джейми Ли Керстис получила на Венецианском фестивале “Золотого льва” и посвятила его жертвам насилия

В благодарственной речи актриса отметила режиссера фильма “Хеллоуин” Джона Карпентера – благодаря этой картине в 1979 году состоялся кинодебют актрисы.

Награждение состоялось накануне показа нового фильма с Джейми Ли Керстис в главной роли под названием “Хеллоуин убивает”.

https://www.facebook.com/Labiennaledivenezia/posts/10160059048889752

На своей странице в Facebook актриса отметила, что посвящает свою награду людям, которые пострадали от любого вида насилия.

https://www.facebook.com/JamieLeeCurtis/posts/406161990865226

Контекст:

Джейми Ли Кертис родилась в 1958 году. За годы работы в кинематографе актриса сыграла более 80 ролей. Среди наиболее известных фильмов с ее участием – фильмы ужасов “Поезд страха” (1979), “Туман” (1980), “Школьный бал” (1980).

Также актриса известна как детская писательница.

Венецианский кинофестиваль открылся 1 сентября, а его закрытие запланировано на 11 сентября. Жюри фестиваля возглавляет южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо.

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