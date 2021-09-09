 

Звезда фильмов ужасов Джейми Ли Керстис получила на Венецианском фестивале “Золотого льва” и посвятила его жертвам насилия

09.09.2021, 12:16, Новости дня
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В благодарственной речи актриса отметила режиссера фильма “Хеллоуин” Джона Карпентера – благодаря этой картине в 1979 году состоялся кинодебют актрисы.

Награждение состоялось накануне показа нового фильма с Джейми Ли Керстис в главной роли под названием “Хеллоуин убивает”. 

https://www.facebook.com/Labiennaledivenezia/posts/10160059048889752

На своей странице в Facebook актриса отметила, что посвящает свою награду людям, которые пострадали от любого вида насилия.

https://www.facebook.com/JamieLeeCurtis/posts/406161990865226

Контекст:

Джейми Ли Кертис родилась в 1958 году. За годы работы в кинематографе актриса сыграла более 80 ролей. Среди наиболее известных фильмов с ее участием  – фильмы ужасов “Поезд страха” (1979), “Туман” (1980), “Школьный бал” (1980).

Также актриса известна как детская писательница. 

Венецианский кинофестиваль открылся 1 сентября, а его закрытие запланировано на 11 сентября. Жюри фестиваля возглавляет южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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