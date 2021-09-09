 

Озвучены сроки готовности аэропорта Кабула к приему международных рейсов

09.09.2021, 12:10, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМеждународный аэропорт имени Хамида Карзая в столице Афганистана Кабуле будет полностью готов к приему и отправке международных рейсов в течение ближайших трех дней, сообщили СМИ.

Как передает агентство Khaama Press, оценку о готовности аэропорта изложили представители движения «Талибан» (запрещено в РФ как террористическое), а также технические специалисты из Катара и Турции. Сейчас в аэропорту работают инженеры из этих трех стран, передает РИА «Новости».

Напомним, 2 сентября представитель талибов заявил, что аэропорт Кабула может возобновить работу в течение ближайших двух дней при финансовой помощи Турции и Катара.



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