Кремль не стал комментировать выбор даты для инаугурации кабмина Афганистана

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о том, что движение «Талибан» (запрещено в России) назначило инаугурацию нового правительства Афганистана на 11 сентября.

«Что касается выбора даты (инаугурации), то здесь мы не будем никак комментировать», – сказал представитель Кремля в ответ на соответствующую просьбу представителей прессы, передает ТАСС.

Во вторник талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Инаугурацию нового правительства Афганистана назначили на 11 сентября.

11 сентября 2021 года исполнится 20 лет с момента трагедии с башнями-близнецами в Нью-Йорке.