Гуляющего с автоматом мужчину заметили в Москве

На улице Короленко в столице заметили мужчину, гуляющего с огнестрельным оружием, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

«В 10.20 в службу «02» от граждан поступило сообщение о том, что на улице Короленко замечен гражданин, у которого в руках, по предварительным данным, оружие неустановленного типа. Полицейские прибыли на место, проводится проверка данной информации», – сообщили в ведомстве ТАСС.

Источник в правоохранительных органах сказал, что в руках у мужчины был автомат, правоохранители пытаются установить, настоящий ли это автомат, или муляж.

В начале августа в Москве мужчина в состоянии алкогольного опьянения с пистолетом в руках выбежал навстречу росгвардейцам, его задержали.