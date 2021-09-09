Мнение: Зловещее ковидное молчание



Затишье на фронте

Обратил внимание на зловещую тишину, вдруг охватившую российские СМИ и купленную с потрохами блогосферу: последние пару-тройку недель из сообщений вдруг волшебным образом исчез ковид — причем в обеих своих ипостасях: и в виде «чудовищной эпидемии», и в виде «чудодейственной вакцинации». Как корова языком слизала! Вспомним июль: орали ведь как оглашенные! «Всем прививаться», «за неповиновение — увольнение», «невероятная смертность в России от ковида», каждый день заявления каких-то важных чинов из сферы так называемого здравоохранения — то министр Мурашко, то глава Здравнадзора Попова (чем, кстати, отличается Надзор от Министерства, думаю, ни один россиянин не в состоянии объяснить). Велся оживленный спор прямо в эфире государственных телеканалов, похожий на безумный аукцион — какой процент недорогих россиян надо бы проколоть не имеющим аналогов Спутником: 60! Кто больше? 70! Кто больше? 80-90! Кто больше?

Завершила аукцион та же Попова, проорав «все 100%!!»

В общем, ажитация невероятная. Плюс еще и московский мэр вводил все новые ограничения, сыпал страшилками, открывал кафе, закрывал кафе для непривитых — в общем, тоже подливал масла в огонь как мог.

И вдруг — всё. Все как-то разом насчет и ковида, и вакцинации заткнулись. Даже на телеграм-канале Незыгарь, где по сотне сообщений в сутки, про ковид — ни единого. Про такое обычно говорят «как по команде». Но в данном случае, очевидно, слово «как» лишнее.

Вот это и настораживает не по-детски. Притаились, суки.

Смотрим — может, у них официально есть какие-то причины? Ковид отступил, вакцинация пошла полным ходом и уже и так близка к 100%?

Да ни черта подобного. Официально в России на сегодня отвакцинировано лишь 26% – вдвое меньше, чем в США и почти втрое — чем в Британии. Народ как не хотел прививаться, так и не прививается. По «заболеваемости и смертности» усилиями российского Росстата Россия не просто бьет рекорды, а вообще как бы заняла первое место в мире — вот это достижение! Опять же — у пропаганды об этом молчок. Первое место в мире по смертности от ковида себе нарисовали — разве не молодцы?

Со смертностью умельцы продолжают свой цирк — держат цифру на уровне «800 плюс-минус», как пришитую. Очень похоже, что НЕКТО взял на себя повышенное обязательство, как в старину доярки при соцсоревновании. Только те обещали «литры надоев с коровы» – не ниже определенного числа; ну а у нас НЕКТО пообещал, что «от ковида в РФ будет умирать не менее 800!»

Я глянул на цифры, которые дает официальная статистика по дням — это же смех и грех.

Число

смертей

от ковида

в России

791 — 19 августа

785 — 20 августа

797 — 21 августа

762 — 22 августа

776 — 23 августа

794 — 24 августа

809 — 25 августа

820 — 26 августа

798 — 27 августа

799 — 28 августа

797 — 29 августа

792 — 30 августа

795 — 31 августа

790 — 01 сентября

798 — 02 сентября

799 — 03 сентября

796 — 04 сентября

793 — 05 сентября

790 — 06 сентября

795 — 07 сентября

797 — 08 сентября

Как говорят в таких случаях статистики — дисперсия (разброс значений) у данной выборки не то что минимальная; ее, считай, вообще нет. Особенно в этом смысле последняя декада умиляет: все в пределах одной десятки — от 790 до 799. Шаг вправо, шаг влево — побег!

Что еще смешнее — количество так называемых «заражений», если верить официальной статистике, за период с того же 19 августа по 08 сентября упало аж на 15%: было 21 тыс. в сутки, стало 18 тыс. Казалось бы, и смертность должна была бы последовать тем же путем: 800 минус 15% – это 680. Но нет, нихрена — уменьшать «смертность» указаний не было. Поэтому «заражаются» на 15% «реже» – а смертей все равно от 790 до 799. Низзя! Если что — валите на «коварную дельту», такая зараза, понимаешь, непредсказуемая, что ты…

В реальности, понятно, статистика, ЧЕСТНО собираемая с 82 субъектов в 145-миллионной стране, не может иметь отсутствующую дисперсию по финальным цифрам — это просто нонсенс. В реальности (если бы описывался реальный процесс) было бы в какой-то день 1200, в какой-то 400 — это называется «выбросы», и без них НЕ БЫВАЕТ. Низкий разброс не то что намекает, он прямо СИГНАЛИЗИРУЕТ нам, что все цифры от Росстата — что по «заражениям», что по «смертям» – полная туфта. Я даже допускаю, что это такая «морзянка» от изнасилованных и принужденных статистиков «всем людям доброй воли» – типа «не верьте нам! Мы врем!!» Как в советских фильмах у захваченных врагом радистов был специальный сигнал своим – «работаю под контролем».

Но это всё давно понятно. Хуже другое. У нас ведь как на фронте нынче: бывалые фронтовики рассказывали, что их зачастую более всего пугало неожиданное затишье. Если враг вдруг затих — значит, непременно что-то затевает! Какую-то особую пакость.

Почему росвласти и их прикормленные СМИ вдруг разом заткнулись насчет ковидной «повестки» – но попутно тихой сапой выведя РФ на «первое место в мире по смертности»? Они ведь — раз сами же такое нарисовали — должны бы сейчас, по идее, биться в истерике, вводить совсем уж драконовские локдауны, за выход из дома без маски — расстрел на месте, не пришел на пункт вакцинирования вовремя — в Сибирь, строить для Шойгу его фантомные города-сады! Что мешает?

Ответ очевиден: мешают выборы. Главный вывод: У НИХ уже все готово, войска выстроены в боевой порядок, вся информационная почва унавожена как надо. Они ждут 21 сентября. Выборы пройдут, их успешно фальсифицируют, подождут, не случится ли волнений, волнения подавят… И вот тогда уже начнут все, что уже сказано: локдаун, куар-код на лоб, из дома не выходить, вакцинаторы к вам приедут сами, держите дверь открытой — иначе ее выбьют.

Выборы — наш последний шанс.