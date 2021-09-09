В Сети показали первые снимки нового кроссовера BMW X8

Баварская компания BMW в ближайшее время презентует новый купеобразный кроссовер BMW X8.

Пока производитель не раскрывает внешний вид транспортного средства, однако уже представлены рендерные изображения, основанные на тестовом прототипе, обнаруженном на дорогах общего пользования. Новый кроссовер X8 получит четырехместный салон. Кроме того, модель имеет увеличенную решетку радиатора и зауженную светодиодную оптику.

Новинка лишится покатой крыши, тогда как внешне кузов станет более солидным, чем предшествующие исполнения. Кроме того, производитель может задействовать прежние силовые агрегаты, используемые в актуальной генерации кроссовера. Точная дата презентации пока не объявлена.