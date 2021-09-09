В РФ сертифицируют обновлённый кроссовер JAC S3

Китайский автогигант JAC сертифицировал на российском рынке обновленный кроссовер S3.

Модель отличается формой головной оптики, решеткой радиатора, а также узкими ходовыми огнями. Изменения также выражаются в бамперах, имеющих более традиционную форму. В салоне новой модели установлен 10,25-дюймовый экран с высоким разрешением. Передняя панель выполнена из кожи, что придает интерьеру более дорогой вид.

Под капотом китайского кроссовера установили 1,6-литровый бензиновый двигатель на 109 л.с. мощности. Напомним, ранее на отечественном рынке вышел новый недорогой кроссовер S4, который имеет 1,5-литровый мотор с мощностью 150 л.с. Остальные детали о новом паркетнике пока засекречены.