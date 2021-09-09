 

В РФ сертифицируют обновлённый кроссовер JAC S3

09.09.2021, 11:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Китайский автогигант JAC сертифицировал на российском рынке обновленный кроссовер S3.

Модель отличается формой головной оптики, решеткой радиатора, а также узкими ходовыми огнями. Изменения также выражаются в бамперах, имеющих более традиционную форму. В салоне новой модели установлен 10,25-дюймовый экран с высоким разрешением. Передняя панель выполнена из кожи, что придает интерьеру более дорогой вид.

Под капотом китайского кроссовера установили 1,6-литровый бензиновый двигатель на 109 л.с. мощности. Напомним, ранее на отечественном рынке вышел новый недорогой кроссовер S4, который имеет 1,5-литровый мотор с мощностью 150 л.с. Остальные детали о новом паркетнике пока засекречены.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.05 / CNN – бывший советник Джонсона обвинил британское правительство в «катастрофических» ошибках в борьбе с пандемией

24.11 / Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре в Москве

07.07 / Лесной пожар в Луганской области привел к человеческим жертвам, президент Бразилии заболел COVID-19. Главное за день

07.03 / Россия и Беларусь анонсировали совместные учения

27.10 / ERR – от карантинных ограничений в Нарве больше всех страдают челноки и перевозчики

31.01 / Ледниковая вода оказалась чище дождевой

04.01 / Соавтор идеи создания Skype предупредит об опасности искусственного интеллекта

29.08 / В Вашингтоне ответили на вопрос о сохранении посольства в Афганистане

10.04 / Россиянка завоевала золото на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

02.09 / Один из лидеров РПСС снят с выборов из-за акций Bank of America

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика