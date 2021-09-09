Индийский зонд «Чандраян-2» нашел следы американских астронавтов на Луне

Напомним, что «Чандраян-2» запущен примерно два года назад на орбиту луны. С тех пор индийский зонд тщательно собирает информацию о спутнике нашей планеты.

Последняя информация, которая была отправлена с зонда, касалась следов американских астронавтов, оставленных во время пилотируемых миссий прошлого века. Аппаратура на «Чандраян-2» сумела разглядеть и зафиксировать их на фото.

По словам экспертов. Это еще одно доказательство, что миссии «Аполлона» не были фальсификациями. К сожалению, периодически данная версия распространяется в обществе, и многие, как ни странно, воспринимают ее как некое новое разоблачение. На самом же деле, это обычная информационная жвачка, ложь, которую давным-давно опровергли.