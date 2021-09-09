 

Высокие мужчины и любители моржевания оказались в «группе риска» по заражению COVID-19

09.09.2021, 11:50, Разное
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Специалисты Карлова университета проанализировали подробную информацию о состоянии здоровья, образе жизни и привычках 5,1 тысячи жителей Чехии, и на момент исследования коронавирус подтвердился у 13,7% участников. Чтобы определить биологические, социально-экономические и поведенческие факторы, ученые провели оценку полученных данных с помощью различных тестов.

В результате исследователям удалось выделить 105 факторов, которые потенциально повышают или снижают риск инфицирования. Некоторые из них хорошо известны: например, высокий индекс массы тела. Однако были и неожиданные открытия: например, более высокие мужчины с большим весом имели повышенный риск заражения по сравнению с низкорослыми обладателями лишних килограммов. Примечательно, что у женщин связи роста и вероятности инфицирования не обнаружилось.

Оказалось, что риск заражения среди пожилых людей и пациентов иммунодефицитом и обструктивной болезнью легких был ниже ожидаемого. По мнению ученых, это может быть связано с тем, что такие люди хорошо осведомлены о своей уязвимости и более тщательно соблюдают меры профилактики. Примечательно также, что наличие собак и кошек никак не влияло на вероятность инфицирования, хотя в других научных работах заявлялось о такой связи. 

Коронавирус на улице: шансы заражения

 

Разбираемся, насколько высоки шансы заразиться COVID-19 на открытом пространстве: просто проходя по улице или присутствуя на публичном мероприятии.

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Другим интересным открытием было то, что активные занятия спортом и плавание в холодной воде также оказались факторами повышенного риска заражения, хотя не влияли на тяжесть течения COVID-19. Увеличивает вероятность инфицирования и наличие депрессии и тревожности, особенно у женщин.

Что касается защитных факторов, то в исследовании в очередной раз подтвердилась эффективность строго соблюдения масочного режима. Исследование также выявило связь между приемом витаминов и снижением риска инфицирования.

Самым удивительным открытием было то, что наименьшие шансы на заражение и тяжелое течение COVID-19 оказался у людей, которым в прошлом году диагностировали боррелиоз, а также у любителей чая ройбуш. Ученые предположили, что иммунорегуляторная активность внеклеточного паразита Borrelia может обеспечивать защиту от SARS-CoV-2 и цитокинового шторма. А что касается ройбуша, то, возможно, это просто совпадение. Этот напиток действительно обладает противовоспалительными свойствами, однако нет никаких доказательств того, что он может как-то влиять на защиту от вирусной инфекции.



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