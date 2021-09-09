 

Мнение: В гостях у полковника Думбуя

09.09.2021, 11:48, Разное
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Лидер военного переворота в Гвинее полковник спецназа Мамаду Думбуя встретился с послом России в Гвинее Вадимом Разумовским.
По официальным данным "состоялась короткая протокольная беседа". Ранее РФ высказалась за освобождение свергнутого президента Гвинеи.
Военные заявляют, что сейчас в стране начнется переходный период возвращения к демократии.

Источник: Colonel Cassad



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