Врач-терапевт предупредила об опасности для здоровья бабьего лета

Врач-терапевт Татьяна Романенко пояснила об опасности бабьего лета с его ростом вирусных инфекций. Соблюдая советы доктора, можно избежать переохлаждений и простуды.

Осенняя пора потепления, которую в РФ обычно называют бабьим летом, может не только навевать ностальгию об ушедшем лете. Так, именно в это время года повышаются риски заражения различными простудными заболеваниями и инфекциями. Виной тому являются перепады температур, которые даже в разное время суток могут существенно отличаться друг от друга.

Для того, чтобы не простудиться, следует правильно подходить к выбору наряда. Проблема состоит в том, что, выходя из дома в теплой куртке, на дневном солнце человек может перегреться и вспотеть. После похолодания ближе к вечеру из-за этого его тело подвергается переохлаждению, что в итоге неизбежно приведет к простуде. Избежать таких нежелательных последствий поможет многослойная одежда. В таком случае при изменении погоды и температуры на улице можно легко подстроиться под нее, сняв или наоборот, надев куртку или свитер. Также важно выбирать обувь из непромокаемых тканей на случай дождя, если же ноги все же не удалось сберечь в сухости, следует сразу же переобуться и сменить носки. Романенко напомнила о том, что недуги приходят именно «через замерзшие ноги».

Стоит отметить, что в ближайшие дни в РФ ожидаются перепады температур, так называемые «климатические качели». После холода в первую неделю сентября погода станет теплее. При этом повысится и влажность воздуха, возможны дожди на уровне 60-70 процентов от ежемесячной нормы.

Источник: lenta.ru