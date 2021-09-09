Балерина Анастасия Волочкова рассказала о романе с актером Джимом Керри

Анастасия Волочкова посетила студию YouTube-программы “Да Да – Нет Нет”, где пояснила о личной жизни. Балерина поделилась подробностями романтических отношений с голливудским актером Джимом Керри.

По словам артистки, Джим Керри прибыл в Москву с целью побывать в Большом театре и увидеть ее на площадке в балете “Жизель”.

Анастасия Волочкова была удивлена вниманием артиста, который приехал в столицу РФ на ее выступления. После балета звёзды посетили Воробьевы горы. В то время у актрисы были отношения с бизнесменом Сулейманом Керимовым.

“Еще находясь на Воробьевых горах, мы знали, что не сможем быть рядом из-за одного момента: я никогда не смогу уйти с театральной сцены, не уеду из России, а он не оставит свою страну”, – поделилась танцовщица.

Волочкова отметила: ей было трудно понимать, что у нее короткий роман с человеком, к которому она испытывает чувства. После разлуки со своим мужчиной Анастасия уехала на выступления в США, где у нее произошли непродолжительные отношения с актером из Голливуда.

Источник: bloknot.ru