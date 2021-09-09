 

В России за сутки выявили 18 380 больных ковидом

09.09.2021, 11:38, Разное
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За минувшие сутки в стране было выявлено 18 380 новых случаев коронавируса. Примечательно, что за этот же срок выздороветь успели даже больше пациентов – 19 639. Летальных случаев зарегистрировали 794.

Больше всего новых зараженных обнаружили в Москве – 1801 человек. Вторую строчку антирейтинга занял Санкт-Петербург, в котором власти отчитались о 1380 заболевших. Московская область с данными о 525 заболевших ковидом продолжает удерживать третью позицию.

В общей сложности за все время наблюдений в России в официальную статистику внесли данные о 7 084 284 заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели, согласно тем же показателям, 6 340 151 пациентов. Сообщается о 190 376 летальных исходах.

В России, как и в других странах мира, продолжается эпидемия коронавируса. Победить болезнь можно, отмечают специалисты. Для этого необходимо соблюдать меры предосторожности. Заметный эффект наблюдается и благодаря применению вакцин. Эксперты подчеркивают, что прививка от коронавируса защищает от тяжелого течения ковида.



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