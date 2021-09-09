“Наше первое купание”. Alyosha показала годовалую дочь на отдыхе в бассейне

Артистка позирует в кадре в купальнике, удерживая руками дочь на воде.

“А это наше первое купание в бассейне. Сначала было страшно, ножки мочили ласково, а потом как она радовалась. Наша пловчиха довольна новыми приключениями”, – написала Alyosha.

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Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger)

Контекст:

Alyosha (Алена Тополя) в 2013 году вышла замуж за фронтмена украинской группы “Антитіла” Тараса Тополю в 2013 году. Пара воспитывает двоих сыновей, Романа (2013) и Марка (2015), а также дочь Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.

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