 

В Афганистане остаются 159 граждан Украины, которые хотят вернуться домой – Кулеба

09.09.2021, 11:22, Новости дня
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Он отметил, что эти люди не принадлежат к группам риска, для которых в Афганистане существуют острые угрозы – среди них нет журналистов, общественных активистов, сотрудников международных организаций или чиновников, работавших при предыдущей власти.

В то же время Кулеба подчеркнул, что хотя тема Афганистана ушла с первых страниц медиа, она останется приоритетной для его ведомства, пока все граждане Украины не будут эвакуированы. 

По его словам, сейчас ведомство работает над организацией и логистикой очередных эвакуационных рейсов, в том числе через посольства в Таджикистане, Пакистане и Иране, а также посольства в Украине “определенных дружественных стран”, у которых есть связи с талибами.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. 

Украина организовала шесть эвакуационных рейсов из Кабула. Всего из Афганистана в Украину, по данным МИД, эвакуировали более 650 граждан. 

Глава Офиса президента Андрей Ермак говорил 28 августа, что всех украинских граждан, которые заявили о желании покинуть Афганистан, эвакуировали, но 30 августа СМИ сообщили, что около 100 человек с разрешением на проживание в Украине ждут эвакуации. 1 сентября Кулеба говорил, что около 200 человек просят Украину эвакуировать их из Афганистана, и отметил, что это число постоянно меняется. 

В Государственную миграционную службу Украины с заявлением о признании беженцем обратились 370 граждан Афганистана. Ни один из них по состоянию на 9 сентября этот статус еще не получил, сообщили в МВД.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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