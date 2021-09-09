 

Участница “Танцев со звездами” Зарицкая рассказала, почему не сразу сошлась со своим вторым партнером по проекту

09.09.2021, 11:22, Новости дня
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В начале августа Зарицкая говорила, что ей пришлось заменить партнера после нескольких репетиций. “Он был не очень уверен, что со мной может продержаться в проекте долго”, – объяснила тогда замену певица, не став называть имени предшественника Мешкова. Своего нового партнера артистка тогда называла “прикольным”.

Сейчас Зарицкая отметила, что у Мешкова намного больше энергии, чем у нее.

“Он намного энергичнее, чем я. И меня это немного выбивает. Он в 10 раз энергичнее. Его просят прекратить много двигаться, много кричать, смеяться и он немного успокаивается. Но пара у нас очень интересная”, – рассказала артистка.

ВИДЕОВидео: Muzvar / YouTube
Контекст:

Премьера нового сезона состоялась 5 сентября. Участие в проекте принимают 14 украинских знаменитостей, среди которых семь вокалистов, пять актеров и два спортсмена в возрасте от 24 до 47 лет. Список участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.

Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

Ведущими проекта являются Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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