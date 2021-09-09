 

Цимбалюк: Зеленский в РФ стал страшнее Порошенко, хотя еще год назад все было совсем по-другому. Мы воспитали очередного президента войны

09.09.2021, 11:22, Новости дня
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Какой большой путь проделал президент Украины за последний год.

Теперь Владимир Зеленский в Раше считается хуже и страшнее Петра Порошенко, который проводит “Крымскую платформу” и не идет на уступки Кремлю.

А год назад было совсем по-другому.

Очевидно, история с отменой операции по захвату вагнеровцев – это из периода Зеленского – президента мира.

Теперь мы воспитали очередного президента войны. Даже не войны, а защиты всеми имеющимися средствами.

Хотелось бы верить, что урок Путина усвоен – любые уступки Украины повлекут новые требования Кремля.

А нам отступать некуда.

Источник: Роман Цимбалюк / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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