Цимбалюк: Зеленский в РФ стал страшнее Порошенко, хотя еще год назад все было совсем по-другому. Мы воспитали очередного президента войны

Какой большой путь проделал президент Украины за последний год.

Теперь Владимир Зеленский в Раше считается хуже и страшнее Петра Порошенко, который проводит “Крымскую платформу” и не идет на уступки Кремлю.

А год назад было совсем по-другому.

Очевидно, история с отменой операции по захвату вагнеровцев – это из периода Зеленского – президента мира.

Теперь мы воспитали очередного президента войны. Даже не войны, а защиты всеми имеющимися средствами.

Хотелось бы верить, что урок Путина усвоен – любые уступки Украины повлекут новые требования Кремля.

А нам отступать некуда.

Источник: Роман Цимбалюк / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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