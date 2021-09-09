Цимбалюк: Зеленский в РФ стал страшнее Порошенко, хотя еще год назад все было совсем по-другому. Мы воспитали очередного президента войны
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Какой большой путь проделал президент Украины за последний год.
Теперь Владимир Зеленский в Раше считается хуже и страшнее Петра Порошенко, который проводит “Крымскую платформу” и не идет на уступки Кремлю.
А год назад было совсем по-другому.
Очевидно, история с отменой операции по захвату вагнеровцев – это из периода Зеленского – президента мира.
Теперь мы воспитали очередного президента войны. Даже не войны, а защиты всеми имеющимися средствами.
Хотелось бы верить, что урок Путина усвоен – любые уступки Украины повлекут новые требования Кремля.
А нам отступать некуда.
Источник: Роман Цимбалюк / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
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