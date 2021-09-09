 

В РФ выявили 18,4 тыс. случаев коронавируса за сутки

09.09.2021, 11:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗа минувшие сутки в РФ выявили 18 380 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 18 380 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1801, Санкт-Петербурге – 1380, Московской области – 525.

Всего в стране выявили 7 084 284 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 340 151 человека, из них 19 639 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 794 летальных исхода. За весь период в РФ от коронавируса скончались 190 376 человек.

Накануне, 8 сентября, в России выявили 18 024 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 356.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.11 / США сняли запрет на полеты Boeing 737 MAX

22.05 / США ввели новые санкции против фирм и судов, которые связаны со строительством “Северного потока – 2”

05.08 / “Остановилось сердце”. Скончался шестой горняк, пострадавший при взрыве на шахте “Покровское”

31.10 / Баку опроверг использование кассетных боеприпасов в Карабахе

28.08 / Посол отказался считать победу талибов в Афганистане «завоеванием»

15.09 / Кроссовер Hyundai Tucson нового поколения представлен официально

26.04 / Украинские силовики во время обстрела ранили военнослужащего ЛНР

19.03 / Зеленский ввел в состав СНБО главу Минцифры Федорова

30.08 / Во время теракта в Кабуле погибла 23-летняя американка, чье фото с афганским младенцем на руках стало знаменитым

15.07 / Эксперт усомнился в возможности поездок за границу в ближайшем будущем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика