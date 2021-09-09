В РФ выявили 18,4 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в РФ выявили 18 380 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 18 380 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1801, Санкт-Петербурге – 1380, Московской области – 525.

Всего в стране выявили 7 084 284 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 340 151 человека, из них 19 639 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 794 летальных исхода. За весь период в РФ от коронавируса скончались 190 376 человек.

Накануне, 8 сентября, в России выявили 18 024 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 356.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.