 

В РФ начались продажи обновленного седана Kia Cerato

09.09.2021, 11:04, Новости дня
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Известная компания Kia презентовала в РФ обновленный седан Kia Cerato.

В салоне модели установлен усовершенствованный мультимедийный центр с 8-дюймовым дисплеем с поддержкой Apple Carplay и Android Auto. Кроем того, автомобиль получил светодиодные ходовые огни, камеру заднего вида, улучшенные системы безопасности. В базовом исполнении седана установлен кондиционер, подогрев зеркал, а также привод передних кресел.

Кроме того, под капотом седана используется 1,6-литровый двигатель на 128 л.с. мощности. Также автомобиль получил улучшенную модификацию с 2-литровым агрегатом на 150 л.с. мощности. Модель получила светодиодные фары и другие продвинутые опции. Пока разработчики не называют стоимость усовершенствованного седана для российского рынка.



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