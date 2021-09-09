 

Появились первые изображения нового седана Xiaomi M1

09.09.2021, 11:04, Новости дня
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Пользователям продемонстрировали рендерные изображения нового электрического седана под названием Xiaomi M1.

Данный экземпляр имеет складывающиеся дверные ручки, встроенные камеры вместо боковых зеркал, а также увеличенные колесные диски. Вместе с тем производитель пока не называет никаких технических параметров о данной модели. Кроме того, эксперты полагают, что новый электрокар получит голосового помощника. Салон модели имеет крупный мультимедийный дисплей.

Производителем используется фирменная операционная система MIUI For Car. Достоинством нового электрического седана указали улучшенную автономность, которая позволяет проехать на полном заряде батареи до 1000 километров. Более точные характеристики электрокара будут рассекречены в скором времени.



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