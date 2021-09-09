Первый альбом посвятила памяти отца: как живет приёмная дочь Евгения Осина

Три года назад нас покинул популярный певец, исполнитель знаменитого хита «Плачет девушка в автомате». Известно, что у Евгения Осина остались двое детей. Поклонники интересуются тем, как при жизни у звезды сложились отношения с его наследниками.

По достоверным сведениям, со своей родной дочерью Агнией до самой кончины певец практически не общался. Причиной этому стал конфликт с ее матерью из-за пристрастия исполнителя к алкоголю. Кстати, эту пагубную привычку считают одной из причин его внезапной кончины. А вот с приемной, Анастасией Годуновой, он был очень близок, уделял ей много внимания и считал, что у девочки есть все данные для того, чтобы стать большой артисткой. Как она живет и чем сейчас занимается?

Продолжить дело отца

Настя – дочь гражданской жены Осина, Елены Скорняковой. Она родилась в 2005-м. В течение многих лет, начиная с самого раннего возраста девочки, музыкант принимал активное участие в ее воспитании. Он считал, что она очень талантлива и непременно должна стать артисткой. Известно, что после смерти певца девочка на протяжении года пребывала в депрессии. Сегодня она активно занимается музыкой. В планах девушки – построить картеру певицы, как того хотел отец. Она не спешит брать фамилию звездного родителя в качестве сценического псевдонима – надеется добиться успеха самостоятельно.

Ее мама, Елена Скорнякова, поддерживает дочь в намерении реализовать мечты ее отца.

Бежит время, и многие уже не узнают во взрослой Насте ту самую девочку, которую так любил и считал своей дочерью легендарный певец Евгений Осин. Я очень благодарна всем поклонникам, которые пишут и поддерживают нас. Это дает стимул для того, чтобы Настя занималась творчеством и не бросала то, во что так верил Евгений…

Сейчас шестнадцатилетняя Настя посещает уроки вокала, участвует в съемках клипов, детских модельных показах, а также работает на ТВ.

Ее альбом

По словам ее мамы:

Настя выпустила альбом «Посмотри в окно», посвященный памяти Евгения. В него вошли 12 песен, над которыми они работали вместе. Женя мечтал увидеть дочь на большой сцене и доверил ей исполнять свои песни. Настя всегда выступала под своей фамилией и не афишировала свою причастность к отцу.

Кто такая Елена Скорнякова

Елена Скорнякова является организатором светских мероприятий, три года подряд женщина вручает премию Instars Awards, которой традиционно отмечаются успехи любимых публикой блогеров и артистов. В этом году на церемонии в числе других выступлений прозвучала премьера песни Насти Годуновой «Солнце рядом».

Из истории взаимоотношений Елены и Евгения известно, что они познакомились в 2005-м и несколько месяцев проживали в гражданском браке. Затем певец женился на Наталье Черемисиной, в семье родилась дочь Агния Осина. Однако с Еленой мужчина продолжал поддерживать отношения. Некоторое время все считали, что Настя – внебрачная дочь певца.

Об этом он сам заявил в 2018-м. Программа «На самом деле» по желанию артиста провела ДНК-тест. По условию, Елена имела право самостоятельно выбирать, стоит ли во всеуслышание сообщать его результаты. Женщина отказалась сообщить результаты экспертизы публике.