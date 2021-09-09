Вейпинг повышает тромбообразование и сужает кровеносные сосуды



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Свое новое исследование ученые из Каролинского института и больницы Хельсинборга представили в ходе конгресса Европейского респираторного общества (ERS). Чтобы оценить влияние вейпинга на сердечно-сосудистую систему, специалисты провели серию экспериментов с участием 22 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 45 лет. Все добровольцы время от времени курили и не имели серьезных проблем со здоровьем.

Участников попросили сделать 30 затяжек электронной сигаретой, содержащей никотин. Исследователи отслеживали частоту сердечных сокращений и с помощью специального лазерного устройства оценивали циркуляцию крови в мелких сосудах у добровольцев до курения, затем спустя 15 и 60 минут после последней затяжки.

Через неделю ученые повторили эксперимент с теми же участниками, но на этот раз с использованием электронных сигарет без никотина.

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Когда исследователи сравнили результаты обоих тестов, они обнаружили, что курение никотиносодержащих вейпов вызывало моментальные краткосрочные изменения в сердечно-сосудистой системе участников. Так, спустя 15 минут после курения в среднем на 23% увеличилось количество мелких тромбов, и этот показатель стабилизировался спустя час после затяжек. Возросла и частота сердечных сокращений, в среднем с 66 до 73 ударов в минуту и повысилось артериальное давление — с 108 мм рт.ст. до 117 мм рт. ст. Ученые также обнаружили временное сужение кровеносных сосудов.

Примечательно, что все эти эффекты были связаны только с сигаретами с никотином. Подобных изменений во время курения вейпов без никотина не было обнаружено.

«Наши результаты показывают, что использование электронных сигарет, содержащих никотин, оказывает такое же воздействие на организм, как и курение традиционных сигарет. Эффект увеличения образования тромбов очень важен, потому в долгосрочной перспективе это может привести к закупорке и сужению кровеносных сосудов, что, конечно, подвергает людей риску сердечных приступов и инсультов», — сообщили авторы исследования.