 

Риск инсульта и болезней сердца повышает даже низкий уровень загрязнения воздуха

09.09.2021, 10:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Международная группа ученых установила, что загрязнение воздуха даже при низком уровне выбросов повышает риск инсульта и болезней сердца. При этом нижнего порога, обеспечивающего безопасность, исследователи не выявили.
Эксперты исследовали показатели свыше 137 тысяч волонтеров из Дании, Германии, Нидерландов и Швеции. Причем наблюдения проводились порядка 17 лет, что обеспечило более полную и точную картину и меньшую вероятность статических ошибок. Результаты работы шведского Каролинского института и немецкого Института эпидемологии были обнародованы в авторитетном издании The Lancet Planetary Health. Согласно статье, во многих городах Европы даже действующие в европейских странах нормы выбросов не обеспечивают стабильной защиты гражданам.

Как оказалось, мелкие твердые частицы черного углерода, диоксида азота и озона, диаметром меньше 2,5 микрон воздействуют на острую ишемическую сердечную болезнь и инсульт. Длительное воздействие загрязнения увеличивает риски летально опасных болезней и состояний. Для возникновения такой неблагоприятной перспективы достаточно наличия в воздухе 5 микрограммов примесей на один кубометр.

Кроме того, на острое нарушение снабжения мозга кровью может повлиять черный углерод и диоксид азота. На 4% чаще болеют ишемией люди, проживающие в местах с загрязнением на уровне 10 микрограммов на кубический метр. При этом исследователи не называют причинно-следственную связь данного процесса. Также в ходе научной работы специалисты не обнаружили каких-либо безопасных порогов, которые были бы безопасны для человека. Подытоживая свою работу, эксперты призвали больше сил направлять на заботу о чистом воздухе для предотвращения кардиологических и сосудистых заболеваний.

Источник: terrnews.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.08 / Медики назвали три не связанные с алкоголем разрушающие печень привычки

24.07 / Валерия набрала лишние килограммы на карантине

07.11 / Ирина Скобцева не принимала первую жену сына Светлану Бондарчук

06.07 / Врачи рассказали о самых безопасных наушниках

03.07 / Анонсировано повышение пенсий и зарплат для некоторых категорий россиян

15.09 / Обокравшая Королеву «любовница» Тарзана теперь боится за свою жизнь

05.07 / Бельгийский министр по делам семьи ушел в отставку из-за уменьшения количества однополых браков в стране

27.04 / Мнение: О возвращении железного Феликса

14.05 / Мнение: О тайной жизни того самого «глубинного народа» России

12.10 / Евросоюз отказался от введения повторного локдауна из-за COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика