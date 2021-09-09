Риск инсульта и болезней сердца повышает даже низкий уровень загрязнения воздуха

Международная группа ученых установила, что загрязнение воздуха даже при низком уровне выбросов повышает риск инсульта и болезней сердца. При этом нижнего порога, обеспечивающего безопасность, исследователи не выявили.

Эксперты исследовали показатели свыше 137 тысяч волонтеров из Дании, Германии, Нидерландов и Швеции. Причем наблюдения проводились порядка 17 лет, что обеспечило более полную и точную картину и меньшую вероятность статических ошибок. Результаты работы шведского Каролинского института и немецкого Института эпидемологии были обнародованы в авторитетном издании The Lancet Planetary Health. Согласно статье, во многих городах Европы даже действующие в европейских странах нормы выбросов не обеспечивают стабильной защиты гражданам.

Как оказалось, мелкие твердые частицы черного углерода, диоксида азота и озона, диаметром меньше 2,5 микрон воздействуют на острую ишемическую сердечную болезнь и инсульт. Длительное воздействие загрязнения увеличивает риски летально опасных болезней и состояний. Для возникновения такой неблагоприятной перспективы достаточно наличия в воздухе 5 микрограммов примесей на один кубометр.

Кроме того, на острое нарушение снабжения мозга кровью может повлиять черный углерод и диоксид азота. На 4% чаще болеют ишемией люди, проживающие в местах с загрязнением на уровне 10 микрограммов на кубический метр. При этом исследователи не называют причинно-следственную связь данного процесса. Также в ходе научной работы специалисты не обнаружили каких-либо безопасных порогов, которые были бы безопасны для человека. Подытоживая свою работу, эксперты призвали больше сил направлять на заботу о чистом воздухе для предотвращения кардиологических и сосудистых заболеваний.

Источник: terrnews.com