 

Марина Федункив: «Мне пришлось искать подход к свекрови»

09.09.2021, 10:48, Разное
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Мария Федункив пояснила прессе о личной жизни после свадьбы. Актриса призналась, что ей пришлось искать подход к свекрови, поскольку мама супруга встретила невестку с настороженностью.
Весной Марина Федункив впервые стала под венец, выйдя замуж за молодого итальянца. Однако далеко не все уверены в искренности чувств молодоженов, даже мама супруга. Со слов Марины Федункив, актрисе пришлось искать подход к свекрови из-за её скептического отношения к браку. Кроме этого мама возлюбленного желала для сына молодую и красивую итальянку, но он выбрал другой типаж женщины. Со слов Марины Федункив, в итоге ей удалось заслужить благосклонность свекрови. После того, как новая родственница узнала, что Федункив является известной артисткой в России, то она начала намного меньше сомневаться в решении сына.

Как пишет интернет-портал «Глобал МСК», сейчас свекровь Марины Федункив уделяет много времени на изучение творчества невестки. Кстати, на свадьбе знаменитости была не только мама итальянца, но и многие его родственники и друзья, которые приехали в Россию, чтобы поздравить молодоженов в торжественный день.

Источник: globalmsk.ru



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