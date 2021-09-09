 

Новорожденную девочку выбросили в мусоропровод в Москве

09.09.2021, 10:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В мусоропроводе одной из московских многоэтажек обнаружили новорожденную девочку. Возраст младенца не превышал одного дня.

Очевидцы заметили ребёнка в четверг утром в многоквартирном доме на Литовском бульваре на юго-западе столицы. Девочка была завёрнута в полиэтиленовый пакет, при этом видимых травм у неё не было. В настоящее время она находится под наблюдением врачей. Прокуратура инициировала проверку по факту происшествия и начала поиск родителей ребёнка, сообщает телеканал “360”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.01 / Астролог Афина Март прокомментировала вероятность развода Тарзана и Наташи Королевой

31.12 / Пластик пластику рознь

05.12 / В Сколково вывели голубей, испражняющихся растворителем на машины иностранных агентов

23.05 / Мнение: Письмо: “Как узнать, поменялось ли что-то для него?”

07.08 / Мнение: Американец коррумпировал Мещанский районный суд Москвы?

31.05 / Володин заявил о необоснованном росте цен на металл

24.07 / Мнение: Армяне и Азербайджанцы – решайте вопросы иначе

22.07 / Мнение: Грамота за поимку американского БПЛА “Black Hornet”

01.02 / Милашка Даня – Личное мнение

04.02 / Мнение: Мнение шведа о русских, опережение Европы и «Спутник-V» в Мексике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика