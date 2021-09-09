Мнение: В этот день “цивилизованные” европейцы СЬЕЛИ своего премьер-министра…

В этот день в 1672 году голландцы практически живьем и сырьем сьели своего премьер-министра ("великого пенсионария", правда 4 августа он успел уйти в отставку) Йохана де Витта и заодно его брата – Корнелиуса. Сторонники Вильгельма Оранского (будущего короля Англии, кстати) подстрекали

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