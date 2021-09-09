 

Мнение: В этот день “цивилизованные” европейцы СЬЕЛИ своего премьер-министра…

09.09.2021, 10:40, Разное
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В этот день в 1672 году голландцы практически живьем и сырьем сьели своего премьер-министра ("великого пенсионария", правда 4 августа он успел уйти в отставку) Йохана де Витта и заодно его брата – Корнелиуса. Сторонники Вильгельма Оранского (будущего короля Англии, кстати) подстрекали

https://nosikot.ru/%d0%b2-%d1%8d%d1%82%d0%be%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%86%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%86%d1%8b/

Источник: Достало



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