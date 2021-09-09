“У мужа Миша – четвертый ребенок, но приживает он все впервые”. Жена Павлика показала семейное фото с мужем и трехмесячным сыном

“Скоро три месяца, как мы родители. В нашей семье четко распределены обязанности. Например, Виктор Франкович купает Мишу и заботиться о том, чтобы мама Миши не была голодна, ездит за разными покупками, играет с Мишей, когда маме нужен отдых или нужно поработать. Ну а на маме все остальное. На самом деле, муж – большая поддержка. Я даже не ожидала, что он будет настолько помогать. Хоть по факту у мужа Миша – четвертый ребенок, но приживает он все впервые”, – написала Репяхова.

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Публикация от Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

Контекст:

Павлик и Репяхова поженились в мае 2020 года. 15 июня 2021 года у пары родился сын Михаил. 24 июня родители получили свидетельство о рождении ребенка.

Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

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