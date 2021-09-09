 

В результате ДТП во Львовской области пострадало четверо человек, среди которых – двое детей

09.09.2021, 10:28, Новости дня
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Авария произошла 8 сентября в 23.15 вблизи села Подгорное Львовского района.

“Водитель автомобиля ВАЗ-2103, 30-летний житель одного из сел Львовской района, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes Sprinter под управлением 33-летней жительницы Закарпатской области, после чего Mercedes перевернулся”, – сообщили в полиции.

В результате ДТП травмы разной степени тяжести получили трое пассажиров Mercedes Sprinter – дети в возрасте 8 и 12 лет и 56-летняя женщина, а также водитель ВАЗ-2103. Они были госпитализированы.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

ВИДЕОВидео: Поліція Львівщини / YouTube


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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