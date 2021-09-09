 

“Вы прилетели из разных уголков Украины, чтобы окружить меня любовью”. Ани Лорак показала новое видео со своего концерта в Одессе

09.09.2021, 10:28, Новости дня
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“Бывают такие удивительные встречи, которые навсегда оставляют след в памяти. Такими были наши концерты в Одессе. Вы прилетели из разных уголков Украины, чтобы окружить меня своей теплотой и любовью, подарив незабываемые эмоции. Мы связаны невидимой нитью под названием музыка. Я счастлива жить и творить с вами в одно время, мои особенные и бесконечно любимые зрители. До новых встреч”, – написала она.

Певица обнародовала короткий ролик, в котором показала своих фанов, посетивших ее концерты в Одессе.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Полное видео Ани Лорак опубликовала на своем канале в YouTube.

ВИДЕОВидео: Ани Лорак / YouTube
Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.

В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.

С 2014 года певица живет и работает в России.

Ани Лорак даст в Одессе еще один концерт – 17 августа. Это первые выступления исполнительницы в Украине за последние семь лет.

В то же время певица заявлена среди участников конкурса “Новая волна”, который состоится в Сочи (Россия) в период с 19-го по 25-е августа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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