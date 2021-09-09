Мнение: Сидел за правду…

Хороша новость. Верховный Суд Татарстана отказал в удовлетворении моего иска об отмене регистрации Ильи Вольфсона.

Это новость хороша тем, что протокол судебного заседания и решение суда – это уже исторические документы. Документы, подтверждающие мое твердое оценочное суждение, что судебная система в Татарстане – не отдельная ветвь власти, а структура, обслуживающая вертикаль власти…

Моя же предвыборная компания продолжается. Выпустили буклет.

На второй странице – объяснение слов «В кремле работал, в тюрьме сидел…».

В избирательных бюллетенях рядом с моей фамилией будет написано, что я имею судимость.

За что же меня лишили свободы на 1 год и 9 месяцев реального срока? И почему правозащитные организации признали меня политзаключенным?

26 ноября 2009 года, сразу после оглашения приговора, в котором было 209 страниц, меня взяли под стражу, доставили в казанский СИЗО-2 и препроводили в одиночную камеру для «особо опасных преступников», где я провел почти месяц. Потом были два месяца в общей камере. Затем – этап в колонию в Дигитли, оттуда – в колонию в Менделеевске.

За 431 день «набрал» четыре штрафных изолятора, восемь выговоров, а в личном деле появились две полосы. Красная – как «склонного к побегу» и синяя – как «склонного к дезорганизации».

За что я получил реальный срок? Вот лишь несколько цитат из официальных документов.

«И.М. Муртазин… поставил перед собой цель дестабилизировать ситуацию в Республике Татарстан и возбудить ненависть, вражду по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе путем создания и формирования у населения республики негативной оценки деятельности представителей власти Республики Татарстан». (из «Постановления о привлечении в качестве обвиняемого» от 14 января 2009 года).

«И. М. Муртазин… пропагандирует идеи…, подрывающие доверие и уважение населения к представителям власти, развивает убеждение в неполноценности граждан по признаку их социальной принадлежности и способствует возбуждению ненависти и вражды к власти». (из «Постановления о привлечении в качестве обвиняемого» от 14 января 2009 года).

«Суд находит, что в книге Муртазина «Минтимер Шаймиев: последний президент Татарстана», а также в текстах, размещенных им в сети Интернет в период с 2007 по 2008 годы и текстах, опубликованных в газетах… имеется негативная информация о носителях власти Республики Татарстан…. Негативная информация подсудимого заключается в том, что он обвиняет представителей власти в коррупции, в правовом нигилизме, пренебрежении нормами закона, совершении поступков, осуждаемых по моральным основаниям….». (Из Приговора Кировского районного суда Казани от 26 ноября 2009 года)

В общем, по всему выходит, что отсидел я за правду?

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