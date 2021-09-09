Цена газа в Европе обновила годовой максимум

Стоимость газа в Европе в ходе торгов продолжила рост и превысила 675 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В частности, цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 676 долларов за 1 тыс. куб. м, или 55,85 евро за МВт ч. Таким образом, стоимость газового хаба обновила годовой максимум, передает ТАСС.

Накануне цена газа в Европе преодолела отметку в 670 долларов за 1 тыс. куб. м.

По словам начальника департамента Газпрома Александра Иванникова, цены на газ в Европе точно сохранятся в ближайшее время на нынешнем уровне, предпосылок для их снижения пока нет.

6 сентября цена на газ в Европе в ходе торгов преодолела отметку в 650 долларов за 1 тыс. кубометров.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Европа зря ждет падения цен на газ.