 

Цена газа в Европе обновила годовой максимум

09.09.2021, 10:22, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСтоимость газа в Европе в ходе торгов продолжила рост и превысила 675 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В частности, цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 676 долларов за 1 тыс. куб. м, или 55,85 евро за МВт ч. Таким образом, стоимость газового хаба обновила годовой максимум, передает ТАСС. 

Накануне цена газа в Европе преодолела отметку в 670 долларов за 1 тыс. куб. м.

По словам начальника департамента Газпрома Александра Иванникова, цены на газ в Европе точно сохранятся в ближайшее время на нынешнем уровне, предпосылок для их снижения пока нет.

6 сентября цена на газ в Европе в ходе торгов преодолела отметку в 650 долларов за 1 тыс. кубометров. 

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Европа зря ждет падения цен на газ.



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