В ОП назвали основного распространителя фейков о российских выборах

В нынешнем электоральном цикле не много ярких фейков о выборах, но их основным распространителем стала признанная иноагентом организация «Голос», которая заносит на свою карту нарушений «любую ахинею для создания массива нарушений», сообщил в комментарии газете ВЗГЛЯД первый замглавы комиссии ОП РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«С одной стороны, таких ярких и убойных фейков и «вбросов» в этом электоральном цикле по сравнению с прошлым нет. В прошлом году киберволонтеры Общественной палаты выявили 35 тыс. фейков: из них 12 тыс. были посвящены выборной тематике, 9 тыс. были посвящены конституции и только 3 тыс. – Единому дню голосования. В этом году уже 4 тыс. фейков о выборах», – сообщил Малькевич.

Он отметил, что «есть, конечно, яркие истории, как например про введение локдауна после выборов, изъятие детей, про обязательную вакцинацию для избирателей». «А все остальные – такие фоновые, про какие-то бесконечные нарушения, причем их рост идет за счет организации, признанной иноагентом, «Голос», которая на своей карте нарушений заносит любую ахинею для того, чтобы создать именно массив, чтобы они потом могли сказать, при поддержке СМИ-иноагентов, что в РФ на этих выборах зафиксировано, скажем, 20 тыс. нарушений. Им нужен, так сказать, план по валу», – добавил Малькевич.

По его словам, сейчас «основная платформа для распространения фейков – это карта нарушений движения «Голос», чаты в WhatsApp, TikTok, где записываются ролики об изъятии детей, паблики ВКонтакте и телеграм-каналы, в которых распространяются слухи». «Но интересанты находятся за пределами России, настолько все это умело режиссируется в плане отражения в СМИ-иностранных агентов, это все звенья одной цепи», – сообщил он.

Напомним, с начала июля в Общественной палате РФ зафиксировали активное появление фейков о предстоящих выборах в Госдуму, первые фейки были распространены с территории иностранных государств, входящих в блок НАТО.