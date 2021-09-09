 

Самолет с министром обороны Индии на борту сел на шоссе

09.09.2021, 10:22, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинТранспортный самолет Lockheed Martin C-130J, на борту которого находились министр обороны Индии Раджнатх Сингх, министр автомобильных дорог Нитин Гадкари и главный маршал авиации Ракеш Кумар Сингх Бхадаурия, совершил учебную аварийную посадку на шоссе рядом с городом Бармер в штате Раджастан, сообщили СМИ.

«Хочу всех поздравить. Там, где вы обычно видите легковые и грузовые автомобили, теперь вы можете видеть на дорогах самолеты. Это важно, потому что это место, которое мы видим сейчас, было свидетелем войны в 1971 году… «Объект аварийной посадки» доказывает, что Индия всегда готова защищать свой суверенитет», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NDTV слова Сингха после приземления.

#WATCH | C-130J Super Hercules transport aircraft with Defence Minister Rajnath Singh, Road Transport Minister Nitin Gadkari & Air Chief Marshal RKS Bhadauria onboard lands at Emergency Field Landing at the National Highway in Jalore, Rajasthan pic.twitter.com/BmOKmqyC5u

— ANI (@ANI) September 9, 2021

Вскоре после приземления C-130J на шоссе приземлился истребитель Су-30MKI, отмечает телеканал.

Главы министерств прибыли в Раджастан, чтобы открыть «объект аварийной посадки», построенный на национальной автомагистрали 925A. «Объект аварийной посадки» представляет собой трехкилометровый участок шоссе, который является частью недавно построенной двухполосной трассы. Отмечается, что эта взлетно-посадочная полоса сможет облегчить посадку всех типов самолетов ВВС Индии.

Напомним, в 2018 году впервые в истории российской авиации на автотрассу под Хабаровском приземлился военно-транспортный самолет.



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