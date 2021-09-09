 

Православные активисты намерены сорвать лекцию по гомеоморфизму в МГУ

09.09.2021, 10:11, Разное
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Православные студенты механико-математического факультета МГУ сообщили о планах бойкотировать лекцию о гомеоморфизме, а также не пустить в аудиторию своих однокурсников.

По мнению инициаторов акции, гомеоморфизм противоречит православному учению, способствует разрушению нравственных основ русской культуры и оскорбляет чувства верующих. Поэтому они требуют прекратить такие лекции в главном ВУЗе страны.

«Либеральная профессура Мехмата, которая тащит гомеоморфизм в стены Университета, скрывает от общества, что гомеоморфизм – это, в сущности, биекция! Более того, они пытаются доказать нам, что пространства, связанные гомеоморфизмом, топологически неразличимы, что совсем уже ни в какие ворота не лезет! Раньше, конечно, гомеоморфизм допускался для графов, но теперь в МГУ нет места ни гомеоморфизму, ни биекции, ни топологической толерантности!» – говорит председатель православного комитета МГУ.

Столь резкая реакция православной общественности на взаимно однозначное и вполне приемлемое в современном топологическом отображении пространств явление, как гомеоморфизм, расстроила преподавателей Мехмата: «Признаться, мы ожидали от наших студентов более терпимого отношения к различным биекциям вне зависимости от религиозной принадлежности. Мы не хотели никого обидеть и готовы принести извинения в любой форме. Нам всем ужасно стыдно. Тема лекции будет, разумеется, изменена, а преподаватель отстранён от работы до прояснения обстоятельств», – заявил декан теологического факультета МГУ, профессор Александр Белосельский-Белозерский.

Вместо лекции, тема которой вызвала недовольство православных студентов, Мехмат проведёт занятия по более нейтральному явлению в категории отображения топологических пространств – изоморфизму.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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