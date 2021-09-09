 

Авокадо как способ избавиться от внутреннего жира

09.09.2021, 10:02, Разное
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Абдоминальное или брюшное ожирение – важный фактор риска развития сахарного диабета, метаболического синдрома и болезней сердца. Это очень распространенное состояние. Например, в США от него страдает каждый третий взрослый человек. Отложения внутреннего (висцерального) жира более опасны для здоровья, чем подкожный жир.

Стандартные меры борьбы с ожирением (диета, физическая активность) могут помочь в борьбе с отложениями внутреннего жира. Однако они нередко оказываются неэффективными. Поэтому авторы нового исследования хотели узнать, способны ли диетические методы, не основанные на ограничении калорий, помочь в этой проблеме.

Как избавиться от висцерального жира

Специалисты из Университета Джона Хопкинса рекомендуют:

  • Знайте объем своей талии, даже если у вас нет ожирения. Риск развития болезней, связанных с ожирением увеличивается при охвате талии более 1 метра у мужчин и 89 сантиметров у женщин, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США.
  • Аэробные упражнения (бег, ходьба, аэробика, езда на велосипеде) – возможно, главный метод борьбы с внутренним жиром. Критерием их интенсивности может быть разговорный тест. При выполнении упражнений должна быть возможность нормально говорить, но не петь.
  • Силовые упражнения нужно чередовать с аэробными.
  • Ограничьте количество жира в диете. Включите в нее больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов.

    • Официальные австралийские рекомендации дают немного другие рекомендации:

  • Упражняйтесь не менее 30 минут каждый день.
  • Следуйте здоровой диете.
  • Не курите.
  • Пейте меньше сладких напитков.
  • Обеспечьте себе достаточный сон.

    • Ученые из США и Великобритании обратили внимания на диетические свойства авокадо, поскольку оно содержит компоненты, полезные для обмена веществ – ненасыщенные жирные кислоты, каротиноиды, клетчатку и другие. Ранее исследования уже показывали, что у людей, которые регулярно едят авокадо, реже встречается брюшное ожирение. В новой научной работе авторы хотели показать сравнить эффекты добавления авокадо в диету с обычным (не сниженным) количеством калорий.

    В исследовании приняли участие 105 человек в возрасте 25-45 лет. Вес каждого из них был избыточным. Примерно половина из них в течение 12 недель получала одно авокадо вдобавок к стандартному питанию. Вторая группа получала такую же пищу, но без авокадо.

    В конце исследования ученые обнаружили, что у женщин, которые ели авокадо, количество внутреннего жира уменьшилось более значительно, чем у женщин из контрольной группы. У них снизился показатель соотношения внутреннего и подкожного жира. Ученые пришли к выводу, что у женщин авокадо может способствовать перераспределению жира в организме, уменьшению его отложений вокруг органов.

    У мужчин на фоне употребления авокадо количество внутреннего жира не уменьшилось. Ни у мужчин, ни у женщин такая диета не привела к улучшению чувствительности тканей к инсулину (это маркер улучшения обмена веществ).

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    Основные причины ожирения — переедание и малоподвижный образ жизни. Набрать лишние килограммы легко, а вот избавиться от появившихся жировых отложений и привычки много есть не так уж и просто

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    «Хотя ежедневное употребление авокадо не изменило толерантность к глюкозе, мы выяснили, что такой диетический паттерн положительно влияет на распределение жира. То, что эффект был виден только у женщин, утверждает нам о потенциальной роли пола в реакции на диетические вмешательства», – сказал Найман Хан (Naiman Khan) из Иллинойсского университета, соавтор исследования.



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