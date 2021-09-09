В Рыбинске пройдёт «Культурная суббота»

09.09.2021, 10:14, Афиша

Теги: Культура, Музыка

Всероссийская акция состоится 11 сентября.

В этот день учреждения культуры по всей стране проведут различные мероприятия: концертные программы, чтения, осенние выставки декоративно-прикладного творчества, мастер-классы.

Тематические мастер-классы по изобразительному искусству и изготовлению поделок пройдут в ДК «Слип» (с 10:00 до 18:00), «Вымпел» (15:00), «Волжском» (14:00) и керамической школе-мастерской музея «Затопленные святыни Мологского края» (12:00).

Культурно-досуговый комплекс «Переборы» организует для родителей юных участников творческих объединений открытые занятия, также экскурсию для всех желающих по интерактивно-познавательному комплексу «Топтыгина берлога». Начало мероприятий в 11:00.

Музей Советской эпохи в посёлке ГЭС подготовил для гостей тактическую игру «Потерянный код» (12:00).

Рыбинские библиотекари организуют в социальных сетях онлайн-чтение стихов. Начало трансляции в 11:00.

В виртуальном концертном зале ОКЦ в 12:00 состоится пробный показ концерта «Посвящение Мишелю Леграну».

Оркестр имени Аркадия Шацкого выступит на ступенях Рыбинского драматического театра. Начало концертной программы в 12:00.

Театр кукол приглашает рыбинцев на открытую репетицию спектакля «Приключения Буратино» в 11:00.

Более подробную информацию о мероприятиях «Культурной субботы» в Рыбинске можно узнать на сайтах учреждений культуры.

«Культурная суббота» — всероссийская акция, инициированная правительством Российской федерации. В рамках акции во всех городах, селах и поселках страны будут проведены бесплатные театральные, концертно-зрелищные мероприятия, просветительские и концертные программы.

Пресс-служба администрации Рыбинска