В Рыбинске пройдёт «Культурная суббота»
09.09.2021, 10:14, Афиша
Теги: Культура, Музыка
Всероссийская акция состоится 11 сентября.
В этот день учреждения культуры по всей стране проведут различные мероприятия: концертные программы, чтения, осенние выставки декоративно-прикладного творчества, мастер-классы.
Тематические мастер-классы по изобразительному искусству и изготовлению поделок пройдут в ДК «Слип» (с 10:00 до 18:00), «Вымпел» (15:00), «Волжском» (14:00) и керамической школе-мастерской музея «Затопленные святыни Мологского края» (12:00).
Культурно-досуговый комплекс «Переборы» организует для родителей юных участников творческих объединений открытые занятия, также экскурсию для всех желающих по интерактивно-познавательному комплексу «Топтыгина берлога». Начало мероприятий в 11:00.
Музей Советской эпохи в посёлке ГЭС подготовил для гостей тактическую игру «Потерянный код» (12:00).
Рыбинские библиотекари организуют в социальных сетях онлайн-чтение стихов. Начало трансляции в 11:00.
В виртуальном концертном зале ОКЦ в 12:00 состоится пробный показ концерта «Посвящение Мишелю Леграну».
Оркестр имени Аркадия Шацкого выступит на ступенях Рыбинского драматического театра. Начало концертной программы в 12:00.
Театр кукол приглашает рыбинцев на открытую репетицию спектакля «Приключения Буратино» в 11:00.
Более подробную информацию о мероприятиях «Культурной субботы» в Рыбинске можно узнать на сайтах учреждений культуры.
«Культурная суббота» — всероссийская акция, инициированная правительством Российской федерации. В рамках акции во всех городах, селах и поселках страны будут проведены бесплатные театральные, концертно-зрелищные мероприятия, просветительские и концертные программы.
Пресс-служба администрации Рыбинска
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