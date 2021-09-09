Медики советуют готовиться к сезону простуд с помощью витаминов и микроэлементов

С приходом осени особенно важно укрепить иммунную систему, чтобы противостоять разнообразным вирусам. Врач-диетолог Анна Басова рассказала, как можно подготовиться к сезону простуд с помощью витаминов и микроэлементов.

Уже два года на планете свирепствует пандемия коронавируса, кроме того, уже скоро начнется пик ОРЗ, ОРВИ и гриппа. Для того, чтобы защититься от вирусов и инфекций прежде всего, необходимо правильно питаться. Организм каждого человека должен получать весть комплекс необходимых микроэлементов. По мнению Анны Басовой, принимая витамины, следует не забывать о полезных минералах и других подобных веществах. Так, особенно важным для здорового образа жизни являются цинк и селен. В человеческом организме этих природных веществ мало, поэтому необходимо постоянно восполнять их дефицит приемом препаратов. Причем употребление последнего можно не ограничивать осенне-зимним периодом.

В целом каждая такая добавка к питанию должна быть согласована с лечащим врачом. Для этого может понадобиться медицинское обследование и сдача крови для анализа ее состава. Общие правила приема витаминов и минералов для защиты организма в сезон простуд говорят, что жирорастворимые микроэлементы следует применять в любое время. Водорастворимую аксорбиновую кислоту человек потребляет вместе с фруктами, зеленью и овощами. Активно в солнечные дни, особенно летом, вырабатывается витамин D. Насыщать тело полезными веществами следует исходя из перечисленных нюансов и индивидуальных потребностей.

Пополняя микроэлементы, укрепляющие иммунную систему с приходом холодов, необходимо помнить об определенных противопоказаниях и соблюдать разумную меру. Так, они могут навредить людям с проблемами желудочно-кишечного тракта. Также важно помнить об осторожности и лицам с хроническими заболеваниями. Некоторые средства у людей с расстройствами здоровья могут вызвать проблемы, так как витамины не будут полной мерой всасываться кишечником. Поэтому при обильном приеме препаратов они попросту не будут достигать цели.

Источник: ria.ru