 

Риск развития COVID-19 на 10% снижает правильная диета

09.09.2021, 9:54, Разное
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Британские исследователи установили, что на 10% снизить риск развития коронавируса может правильное питание. При диете для защиты от COVID-19 следует употреблять больше микроэлементов, отказавшись от ряда продуктов.
Исследование было проведено на базе Королевского колледжа Лондона и Медицинской школы при Гарвардском университете. Статью о его результатах обнародовало издание Gut. Согласно материалу, команда ученых проверила данные порядка 600 тысяч человек, каждый из которых посредством специальной программы информировал о своем питании до начала пандемии COVID-19 и во время ее развития.

Анализ ответов показал, что лица с правильным питанием, содержащим полный баланс белков, жиров и углеводов, витаминов и других микроэлементов, были более устойчивы перед заражением. Кроме того, их организм легче переносил протекание коронавирусной инфекции. Люди же, чей рацион был более бедным, и не содержал всего комплекса необходимых веществ, заражались на 10% чаще. Также у них на 40% чаще ухудшалась симптоматика, и наблюдались остаточные явления после излечения.

Для того, чтобы уберечься от коронавируса и его тяжелых форм, следует включить в регулярный рацион овощи, зелень и фрукты. Хорошим выбором будут и специальные комплексные препараты, прием которых необходимо обязательно согласовать с лечащим врачом. Также важно чаще употреблять рыбу, отказавшись при этом от продуктов с глубокой переработкой, колбасных изделий и снеков.

Источник: ufanotes.ru



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