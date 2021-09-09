 

Эксперты: Снижение цен на бензин связано с низким спросом

09.09.2021, 9:54, Разное
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Эксперты в энергетической отрасли объяснили снижение цен на бензин. Топливо подешевело из-за низкого спроса, который вызван окончанием сезона отпусков.
В данный момент цены на бензин понемногу снижаются, но это не связано с удешевлением продукции. По мнению экспертов, просто в сезон отпусков стоимость горючего была завешена из-за большого спроса. Сейчас жители РФ возвращаются домой, поэтому продажи бензина немного снизились. Чтобы привлечь больше клиентов, собственники автомобильных заправок возвращают старые цены на топливо, поэтому и началось небольшое колебание цен на рынке.

Как пишет интернет-издание «Слово и Дело», подобная ситуация сложилась из-за пандемии коронавируса. Сейчас границы со многими курортными странами закрыты, поэтому люди больше отдыхали на территории России, используя для передвижения собственный транспорт. Соответственно, выросло потребление горючего, а где есть большой спрос, там и повышение цен. Все же в ближайшее время ситуация на топливном рынке стабилизируется и ждать больших скачков не стоит.

Источник: slovodel.com



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