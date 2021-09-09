 

Готов ли Лукашенко лишиться части своей власти из-за союзных программ – ответил политолог Поротников

09.09.2021, 9:50, Разное
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В эфире Euroradio заметили, что еще вчера план по интеграции России и Белоруссии называли дорожными картами, а сейчас это – союзные программы, причем их содержание, как обратил внимание Андрей Поротников, по каким-то причинам не раскрывается, что очень напрягает.

Политолог считает, что из-за интеграции Белоруссия может утратить экономический суверенитет, а следом и политический. Таким образом Лукашенко лишится части своей власти, однако пойдет ли он на это, – большой вопрос, ведь, как заметил эксперт, недостаточно просто подписать соглашение, – необходимо его исполнять.

Поротников напомнил: когда президент Белоруссии назначал правительство Романа Головченко, то заявил, что министры должны сохранить экономический суверенитет страны. Мол, это их главная задача. Это говорит о том, что Минск не будет реализовывать положения союзных программ, считает эксперт.

По словам политолога, интеграция для Лукашенко – это в первую очередь
основа для обеспечения
поддержки России в нынешних условиях. То есть союзные программы – не самоцель.

Напомним, на этой неделе первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков заявил, что страна планирует реализовать большинство дорожных карт по интеграции к 2025 году. Ранее он сообщил, что Минск и Москва нашли консенсус по всем 28 союзным программам.



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