 

В Москве активисты вышли на одиночные пикеты в поддержку крымских татар, их задержали

09.09.2021, 9:34, Новости дня
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Административный арест 50-летней Кречетовой назначили по статье о повторном нарушении правил проведения пикетов.

6 сентября Кречетова вышла в одиночный пикет к зданию Администрации президента России в Москве. Она держала плакат в поддержку крымских татар, арестованных в тот же день в аннексированном Крыму. “Сейчас не 1937 и не 1944 – вы забыли?!  Нельзя преследовать целый народ! Крымские татары не террористы”, – гласила надпись на плакате. 

Суд посчитал, что это мероприятие требовало согласования. Кречетова не признала вину в совершении какого-либо правонарушения.

Upd: Анну Кречетову задержали.

Видео: Alec Sander / SOTA. pic.twitter.com/urgrf59PSF

— SOTA (@SotaVision) September 6, 2021

На пикете было еще два активиста, братья Николай и Александр Рекубратские, их задержали первыми, сообщила Кречетова в Facebook.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1501179506907006&id=100010449129110

В Москве возле Администрации президента задержали двоих пикетчиков с плакатами в поддержку крымских татар, сообщает «Активатика». Задержанные – братья Александр и Николай Рекубратские. pic.twitter.com/sXKA9bCokb

— SOTA (@SotaVision) September 6, 2021

Кречетова – вдова правозащитника и политзаключенного Сергея Мохнаткина, дважды осужденного за нападение на полицейских, дезорганизацию работы колонии и оскорбление представителя власти. В заключении в 2018 году сотрудники ФСИН сломали Мохнаткину позвоночник, и он потерял способность ходить. Скончался от осложнений после операции в 2020 году в возрасте 66 лет, пишет “Новая газета”.

Контекст:

Российские силовики 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар, включая замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, по делу о якобы взрыве на газопроводе в Крыму 23 августа. 

4 сентября к зданию ФСБ Симферополе пришли протестовать крымские татары. Силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек. Позже их отпустили.

Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища. Также в связи с задержанием Джелялова и других крымских татар было открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

6 сентября подконтрольный оккупантам “Киевский районный суд” Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили также братья Ахтемовы. Их родственники Эксендер и Арсен Ахтемовы получили от 10 до 15 суток админареста. 

В МИД Украины заявили, что оккупанты преследуют крымских татар за поддержку Крымской платформы.

7 сентября российская ФСБ обвинила Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Меджлис крымскотатарского народа в организации диверсии, которая якобы произошла на газопроводе в Крыму. В ГУР Минобороны это опровергли. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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